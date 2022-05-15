В Алматинской области сошел грязевой поток

В воскресенье, 15 мая, в городе Текели в Алма-Атинской области Казахстана сошел грязевой поток. Об этом сообщили в городской администрации.
Примерно в 12:00 по местному времени (09:00 мск) на улице Кунаева в результате переувлажнения почвы произошел сход грязевой массы на жилые дома.
По словам владельцев дома, без вести пропала пятилетняя дочь.
Местные исполнительные органы создали штаб по ликвидации последствий схода.
В настоящее время на месте работают спасатели. Жители пострадавших домов эвакуированы в безопасное место.