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В Алматинской области сошел грязевой поток

В Алматинской области сошел грязевой поток

В воскресенье, 15 мая, в городе Текели в Алма-Атинской области Казахстана сошел грязевой поток. Об этом сообщили в городской администрации.

Примерно в 12:00 по местному времени (09:00 мск) на улице Кунаева в результате переувлажнения почвы произошел сход грязевой массы на жилые дома.

По словам владельцев дома, без вести пропала пятилетняя дочь.

Местные исполнительные органы создали штаб по ликвидации последствий схода.

В настоящее время на месте работают спасатели. Жители пострадавших домов эвакуированы в безопасное место.

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