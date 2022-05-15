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Состоялось награждение победителей "Бакинского марафона-2022"

Состоялось награждение победителей &quot;Бакинского марафона-2022&quot;

В Баку состоялась  торжественная церемония награждения победителей "Бакинского марафона-2022".

Призовые места у мужчин заняли россиянина Ринас Ахмадеев, турецкий спортсмен Омер Алкан и спортсмен из Чехии Владимир Марчик. У женщин медали завоевали – представительница Украины Валентина Верецка,  спортсменка из Турции Дилек Озтюрк и на третьем месте также украинская спортсменка Валентина Полтавская.

По словам участников состязаний, соревнования были организованы на высоком уровне. Кроме того, спортсмены отметили поддержку жителей столицы Азербайджана и заявили о намерении и в дальнейшем участвовать в подобных соревнованиях в Баку.

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