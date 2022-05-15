Столтенберг: НАТО продолжит наращивать поставки военной помощи Украине

15 мая. 16:42

Страны НАТО должны продолжать наращивать поставки военной помощи Украине, заявил глава альянса Йенс Столтенберг.

"Страны НАТО предоставили военную помощь Украине на миллиарды долларов и подготовили десятки тысяч украинских военных. Мы должны продолжать оказывать и наращивать нашу военную помощь Украине, в частности через Группу поддержки Украины, которая работает на авиабазе Рамштайн [в Германии]", - сказал он в ходе выступления по видеосвязи на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД альянса в Берлине.

По его словам, Североатлантический альянс попытается помочь Украине "достичь победы на поле боя".