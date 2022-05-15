Рамзан Кадыров поздравил нового президента ОАЭ с назначением

15 мая. 16:56

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с назначением президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Поздравление опубликовано в соцсетях главы республики.

В поздравлении чеченский лидер назвал это назначение "знаменательным событием", а также пожелал "старшему брату" крепкого здоровья и счастья, а братскому народу ОАЭ – "процветания, развития и стабильности".

"Мы молим Всевышнего Аллаха направить каждый ваш шаг во благо Объединенных Арабских Эмиратов!" – говорится в поздравительной телеграмме.

Кадыров также обратил внимание на поддержку, которую на протяжении многих лет оказывали друг другу Объединенные Арабские Эмираты и РФ, а также на тесное сотрудничество двух стран.