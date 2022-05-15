Турция начнет производить собственный танк Altay в течение двух лет

15 мая. 15:48

Турция в течение ближайших двух лет приступит к производству перспективного основного боевого танка собственного производства Altay. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

По его данным, в настоящее время проводятся его испытания. Танк будет оснащен системой активной защиты от компании Aselsan, которая сделает его неуязвимым для современных противотанковых комплексов, таких как Javelin. Весить бронированная боевая машина будет 65 тонн.

На танке будет броня нового поколения, а дальность стрельбы составит 8 км. Управление огнем будет осуществляться с помощью компьютерной системы.

Предполагается, что Altay заменит состоящие на вооружении армии Турции немецкие танки Leopard и американские M60.