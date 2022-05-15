ОДКБ отмечает 30-летие

15 мая. 15:36

В воскресенье, 15 мая, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отмечает 30-летний юбилей.

Договор о коллективный безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. 14 мая 2002 г. Совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств-участников ДКБ в международную региональную организацию – "Организацию Договора о коллективной безопасности" с приданием ей соответствующего статуса. 18 сентября 2003 г. Устав ОДКБ вступил в силу.

На сегодняшний день в организацию входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Согласно Плану мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ и утвержденному Решением Совета коллективной безопасности с 1по 30 мая 2022 года под девизом "ОДКБ. 30 лет - Вместе – Мы сила!" проходит информационная компания во всех государствах-членах ОДКБ.

По случаю юбилея на Тверском бульваре в Москве будет развернута фотовыставка "ОДКБ. 30 лет - Вместе – Мы сила!", а с 16 по 30 мая ее экспозиция продолжится на Гоголевском бульваре. Еще одна выставка, посвященная 30-летию ОДКБ, будет открыта на Зубовском бульваре с 14 по 30 мая.