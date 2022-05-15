Токаев встретился с новым президентом ОАЭ

15 мая. 14:58

В воскресенье, 15 мая, состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и нового президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидеры.

Токаев прибыл в ОАЭ, чтобы лично выразить слова соболезнования новоизбранному президенту, правителю Абу Даби шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну, членам правящей семьи и народу Эмиратов в связи с кончиной президента страны шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна.

Президент Казахстана от имени народа и от себя лично выразил соболезнования и отметил выдающиеся заслуги шейха Халифы перед государством. Токаев также обратил внимание на то, что шейх Халифа бен Заид Аль Нахаян внес весомый вклад в развитие отношений между Казахстаном и ОАЭ.

В ходе встречи Токаев поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна с избранием на пост президента ОАЭ и выразил уверенность в том, что "под его мудрым руководством ОАЭ продолжат процветать". В свою очередь президент ОАЭ поблагодарил главу Казахстана за приезд и личную поддержку в этот сложный момент, а также за то, что именем шейха Халифы будет названа улица в Нур-Султане, передает РИА Новости.