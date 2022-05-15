Ингушетия через год закроет дефицит мест в детсадах за счет федеральных субсидий

15 мая. 15:12

Ингушетия, вместе с Бурятией и Забайкальем, получат более 6,3 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капремонт детских садов, говорится в сообщении на сайте главы и правительства республики.

В федеральную программу "Развитие образования" внесли новые правила предоставления субсидий на создание в образовательных организациях дополнительных мест для детей от 3‑7 лет в этих трех регионах. Господдержку могут получить не только государственные, но и частные сады.

"На 2022 год у нас запланировано сдать восемь объектов дошкольного образования. Благодаря субсидиям из федерального бюджета через год у нас получится полностью закрыть дефицит по детсадовским местам", - заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Распоряжение о распределении субсидий между регионами федеральное правительство примет в ближайшее время.