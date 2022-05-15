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Глава МИД Великобритании предложила создать глобальную НАТО

Глава МИД Великобритании предложила создать глобальную НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает необходимым создать глобальную НАТО. Об этом она заявила в преддверии встречи в Берлине глав МИД стран-членов НАТО.

"Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальной НАТО. Потому что, защищая евроатлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе", - цитирует ее ТАСС.

Глава британского внешнеполитического ведомства отметила, что одним из проявлений глобальной политики НАТО можно считать предоставление Украине вооружения по стандартам альянса. "Мы тесно работаем с украинцами, поляками и другими, чтобы гарантировать, что у Украины будет вооружение по стандартам НАТО", - добавила Трасс.

Она также сообщила, что поддерживает вступление в Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

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