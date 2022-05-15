ФИДЕ разрешит российским спортсменам выступать под ее флагом до 31 декабря 2022 года

15 мая. 14:35

Российские и белорусские шахматисты смогут выступать под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ФИДЕ.

Изначально разрешение на участие в международных турнирах для россиян и белорусов действовало до 31 мая 2022 года. После истечения данного срока игроки будут автоматически возвращены в свои федерации.

Все игроки, получившие ранее разрешение выступать под флагом федерации, продолжат выступление под флагом ФИДЕ, если не направят запрос на возвращение флага России или Беларуси, передает ТАСС.