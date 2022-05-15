Тысячи саженцев ясеня и акации высадили на 21 га в Малгобекском районе

15 мая. 14:17

Десятки тысяч саженцев акации и ясеня высажены в Малгобекском районе для восстановления лесов в рамках национального проекта "Экология", такое сообщение распространила пресс-служба Минприроды Ингушетии.

Сотрудники "Назрановского лесничества" и "Назрановского лесопожарного центра" на площади 21 га высадили более 55 тыс деревьев.

В ведомстве уточнили, что акация - хороший медонос.

"После высадки за деревьями будут присматривать и ухаживать в первые годы, а уже через несколько лет здесь смогут останавливаться с пасеками пчеловоды", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.