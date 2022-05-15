Финляндия официально решила вступить в НАТО

15 мая. 13:39

Финляндия приняла официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО. Об этом говорится в заявлении правительства страны.

"Финляндия подаст заявку на членство в НАТО после консультаций с парламентом", - сказано в сообщении.

Решение было принято на совместном заседании президента и правительственного комитета по внешней политике и политике безопасности. В понедельник, 16 мая, оно будет обсуждаться в парламенте, а само голосование состоится во вторник. При этом заявка в НАТО будет подана в среду, пишут СМИ.

"Сегодня президент и правительственный комитет по внешней политики обороне приняли решение подать заявку на членство в НАТО", - заявил на пресс-конференции президент Саули Ниинисте.

Он подчеркнул, что это исторический день. "Открывается новая эра", - добавил глава государства.

Ниинисте также акцентировал внимание на том, что к этому решению Финляндию подтолкнули события на Украине, передает "Интерфакс".