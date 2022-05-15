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Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили поддержку Украины

Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили поддержку Украины

Накануне состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

В ходе беседы стороны поговорили о встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая проходит в Берлине 14-15 мая, ситуации на Украине, поддержании оборонного потенциала НАТО и его стратегической концепции.

Помимо этого, Блинкен и Столтенберг обсудили подготовку к предстоящему мадридскому саммиту НАТО, включая новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса, согласно которой будет действовать организация в ближайшие 10 лет, передает ТАСС.

Напомним, ближайший саммит НАТО пройдет в Мадриде 28-30 июня.

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