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Жителей Москвы предупредили о грозе, дожде и граде

Жителей Москвы предупредили о грозе, дожде и граде

В воскресенье, 15 мая, в Москве ожидаются гроза, град и кратковременный дождь. Об этом говорится в сообщении столичного глава МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков Росгидромет, порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.

В МЧС призывают автомобилистов значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не парковать машины возле деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.

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