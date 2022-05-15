Жителей Москвы предупредили о грозе, дожде и граде

15 мая. 12:59

В воскресенье, 15 мая, в Москве ожидаются гроза, град и кратковременный дождь. Об этом говорится в сообщении столичного глава МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков Росгидромет, порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.

В МЧС призывают автомобилистов значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не парковать машины возле деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.