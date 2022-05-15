В Азербайджане состоялся "Бакинский марафон-2022"

15 мая. 12:55

В воскресенье, 15 мая, состоялся "Бакинский марафон-2022", участие в котором приняли 15 тыс человек.

В этом году он проводился под девизом "Победи ветер!". Марафон стартовал завершился на Площади Государственного флага. Протяженность маршрута составила 21 км.

Эксклюзивным партнером "Бакинского марафона-2022" является компания Azercell Telekom. Марафон организован при поддержке Управления Приморского национального парка и Общественного объединения "Региональное развитие". Проект реализован компанией Sport Marketing Group (SMG), а спонсором является компания "Baltika 0".

В рамках марафона были предусмотрены три забега. В первом приняли участили люди с синдромом Дауна, во втором – лица с физическими ограничениями, а в третьем – основные участники, передает Trend.

Напомним, целью марафона, организуемого Фондом Гейдара Алиева с 2016 года, является вклад в развитие спорта и популяризация здорового образа жизни.