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Грузию позовут на мадридский саммит НАТО

Грузию позовут на мадридский саммит НАТО

Представителей Грузии пригласят на саммит НАТО в Мадриде. Об этом сообщил генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии.

"Мы работаем с ней в течение долгих лет, и, насколько мне известно, руководство Грузии будет приглашено на саммит НАТО в Мадриде", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Джоанэ отметил, что Грузия является партнером НАТО с сильным потенциалом. "Политика открытых дверей остается важной для НАТО. Я могу сказать, что Грузия является очень важным партнером, Черное море становится очень важным", - поведал замгенсека организации.

Напомним, саммит НАТО в Мадриде состоится 28-30 июня.

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