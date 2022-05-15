Чистая прибыль Saudi Aramco увеличилась почти в два раза

15 мая. 12:16

По итогам первого квартала 2022 года чистая прибыль саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, являющаяся крупнейшей в мире по добыче и запасам, увеличилась в 1,8 раза (или на 82%). Об этом говорится в сообщении компании.

В первом квартале текущего года прибыль Saudi Aramco достигла $39,5 млрд. За аналогичный период 2021 года она составила $21,7.

В Saudi Aramco отметили, что показатель прибыли в первом квартале стал рекордным для квартальной отчетности после IPO компании в 2019 году.

В компании полагают, что рост доходов связан с высокими ценами на нефть и объемами продаж, а также с улучшением показателя маржи переработки. Дивиденды Saudi Aramco по итогам первого квартала составят $18,8 млрд, передает ТАСС.