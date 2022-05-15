Доверчивая жительница Ставрополья стала жертвой телефонного мошенника

15 мая. 11:58

В Ставропольском крае телефонный мошенник обманул доверчивую 39-летнюю жительницу Верхнерусского села на 60 рублей. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю.

Было установлено, что неизвестный представился сотрудником банка и сообщил женщине, что на ее имя кто-то оформляет кредит. Собеседник расписал план действий по пресечению действий "мошенников". Доверчивая сельчанка выполнила все указания и отправила на предоставленные номера телефонов 60 тыс рублей.

Поняв, что стала жертвой мошенника, женщина обратилась в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность подозреваемого.