Испания готова принять "Евровидение-2023" вместо Украины

15 мая. 11:52

Испания готова принять 67-й международный песенный конкурс "Евровидение" в 2023 году вместо Украины. Об этом заявила директор по коммуникациям испанской государственной телерадиокомпании RTVE Мария Эисагирре.

Она подчеркнула, что RTVE предлагает поддерживать Украину во всем в этой организации конкурса в будущем году. "В случае, если им это понадобится, мы были бы готовы дать пристанище следующему <...> "Евровидению", – цитирует Эисагирре ТАСС.

Напомним, накануне в Турине завершился 66-й конкурс "Евровидение". Победу одержала украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". Второе место заняла Великобритания, а третье – Испания.