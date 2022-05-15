Евросоюз придумал, как покупать российский газ в обход санкций

15 мая. 11:42

В Европейском союзе разработали план покупки российского газа без нарушения санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, ЕС планирует предложить импортерам газа решение, которое позволит обходить санкции при покупке топлива в России и при этом "эффективно удовлетворять" выдвинутые президентом России Владимиром Путиным требования об оплате в рублях.

Еврокомиссия (ЕК) собирается указать: компании должны четко заявить о том, что при оплате в евро или долларах по действующим контрактам они считают свои обязательства выполненными. Исполнительный орган ЕС на закрытом заседании сообщил правительствам, что руководство не будет компаниям открывать счета в Газпромбанке и разрешит им покупать газ в соответствии с санкциями.

Издание отмечает, что еще один ключевой момент заключается в том, что после того, как европейские компании произведут платеж в евро или долларах и заявят о выполнении своих обязательств, от России не должно требоваться никаких дальнейших действий в отношении платежа, передает Лента.ру.

Ранее СМИ сообщили, что 20 европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок по новой схеме. Еще 14 компаний сделали запрос на предоставление необходимых данных для дальнейшего открытия счетов в Газпромбанке.

Напомним, в конце марта президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли оплату поставок российского газа в страны Европы, которые Кремль считает "недружественными".