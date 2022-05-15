В России диагностировали коронавирус почти у 5 тысяч человек

15 мая. 11:18

В России за последние 24 часа число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 увеличилось на 4956. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Выписаны по выздоровлению 6200 человек, умерли – 99. Общее число заражения COVDI-19 в России на данный момент составляет 18 260 293. Справились с болезнью 17 647 179 жителей страны, скончались – 377 670.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Санкт-Петербурге – 358, Москве – 335, Московской области – 244, Республике Татарстан – 185, Воронежской области – 171, Ростовской области – 159, Свердловской области – 156, Волгоградской области – 148, Челябинской и Нижегородской областях – 135.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки по-прежнему является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 59 жителей региона. В Кабардино-Балкарии и Чечне выявили по 12 случаев заражения, в Дагестане – 11, в Ингушетии – 9, в Карачаево-Черкесии – 8, в Северной Осетии – 6.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 521 млн, из них более 6,2 млн человек скончались.