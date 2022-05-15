В Германии призвали побыстрее принять Швецию и Финляндию в НАТО

15 мая. 10:57

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступает за быстрое вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом она заявила перед неформальной встречей глав МИД стран НАТО в Берлине.

По ее словам, если Стокгольм и Хельсинки хотят присоединиться к Североатлантическому альянсу, то принять их стоит быстро.

"Наши двери открыты для них, если их парламент и общества решат в пользу вступления в НАТО..., то они могут вступить быстро", - цитирует Бербок РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства акцентировала внимание на том, что НАТО всегда была и остается организацией для обороны.