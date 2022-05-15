Эрдоган рассказал о важности информационной сферы в жизни государства

15 мая. 10:23

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает "цифровой фашизм" одной из угроз современности. Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам четвертого заседания министров, ответственных за медиа и информацию, и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств в Стамбуле.

Глава турецкого государства отметил, что СМИ и обмен информацией являются жизненно важными областями для борьбы с дезинформацией, в том числе в социальных сетях, что отвечает интересам стран в политической и социальной сферах. Он также обратил внимание на то, что информационная сфера - стратегически не менее важна для государств и обществ, нежели оборона, безопасность или здравоохранение.

Эрдоган привел пример второй Карабахской войны, в ходе которой Азербайджан и Турция столкнулись с потоком лжи и клеветы. "Тяжелая борьба в течение 44 дней велась не только на поле боя, но и в информационной сфере, в печатных и электронных СМИ. Все это подтвердило значимость объединения усилий в борьбе с дезинформацией", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.