Чавушоглу провел переговоры с главами МИД Швеции и Финляндии по НАТО

15 мая. 8:17

Глава МИД Швеции Анн Линде написала в соцсетях, что с ней, а также с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто провел переговоры турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. На встрече, состоявшейся на полях неформального СМИД НАТО в Берлине, обсуждались условия, на которых Анкара разрешит Стокгольму и Хельсинки стать членами Альянса.

"Важная встреча с моим коллегой Хаависто и моим коллегой Чавушоглу. Мы обсудили ухудшающуюся ситуацию в области безопасности и политику открытых дверей НАТО", - сообщила шведский министр.

Перед встречей она выразила надежду, что ей удастся переубедить Турцию в отношении членства Швеции в НАТО. При этом Линде ничего не сказала о поддержке Стокгольмом запрещенной в Турции организации РПК, на изгнании которой из Швеции настаивают турецкие власти.

Напомним, что Мевлют Чавушоглу накануне заявил, что турецкий народ против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.