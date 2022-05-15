Глава МИД Грузии едет в Брюссель обсуждать вступление страны в Евросоюз

15 мая. 10:00

В понедельник, 16 мая, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили отправится с рабочим визитом в Брюссель. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского МИД.

В рамках трехдневной поездки министр проведет встречи с главами МИД стран Евросоюза, которые собираются в Брюсселе на заседание Совета ЕС по иностранным делам. "На встречах будут рассматриваться повестка европейской интеграции, вопросы, связанные с заполнением опросника Еврокомиссии грузинской стороной", - говорится в заявлении.

Помимо этого, глава грузинского внешнеполитического ведомства поговорит со своими зарубежными партнерами о текущей обстановке в сфере безопасности в регионе, передает ТАСС.