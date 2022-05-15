Победителем "Евровидения-2022" стала украинская группа Kalush Orchestra

15 мая. 3:23

В Турине завершился 66-й международный песенный конкурс "Евровидение-2022". Победительницей стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

По результатам голосования жюри Украина получила 192 балла, зрители отдали украинскому коллективу 439 баллов. Общая сумма баллов составила 631. Это третья победа Украины на "Евровидении".

Второе место занял британский исполнитель Sam Ryder с песней Space Man. Он набрал 466 баллов.

Третьей стала испанская певица Chanel, исполнившая песню SloMo (459 баллов).

Представитель Азербайджана Надир Рустамли с песней Fade to black набрал 106 баллов и занял 16-е место.

Напомним, 25 февраля Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в "Евровидении" из-за ситуации вокруг Украины. Россияне не могли отдать голоса за участников "Евровидения", так как РФ в мероприятии не участвует.