Турция и Катар укрепляют отношения

В конце этой недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Стамбуле с эмиром Катара, шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Визит был призван обеспечить постоянную координацию и сближение позиций двух стран. Диалог лидеров Турции и Катара прошел в закрытом для прессы режиме, но посол шейх Катара в Анкаре Мохаммед бин Насер бин Джасим Аль Тани заявил Анатолийскому агентству, что встреча проходит в то время, когда мир переживает серьезные вызовы, и это требует конструктивного сотрудничества и обмена мнениями по региональным и международным событиям, чтобы противостоять этим вызовам.

Как отмечает турецкая "Сабах", стороны высоко оценивают прочность и устойчивость отношений между Катаром и Турцией и стратегическое сотрудничество во всех сферах. В декабре Турция и Катар подписали 15 соглашений для расширения сотрудничества между двумя странами, а Эрдоган и эмир Аль Тани встретились в Дохе, чтобы сопредседательствовать на седьмом заседании Турецко-катарского высшего стратегического комитета.

Анкара и Доха поддерживают крепкие отношения, особенно после блокады Катара Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива в 2017 году. В последние годы две страны укрепили военные и экономические связи. Шестое заседание Турецко-катарского высшего стратегического комитета состоялось в 2020 году в Анкаре. Между двумя странами в присутствии двух лидеров было подписано десять соглашений. В рамках заседаний Высшего стратегического комитета ранее между двумя странами подписано 68 соглашений и протоколов.

Отношения между Турцией и Катаром также характеризуются растущим и постоянным сотрудничеством на различных уровнях с высокой степенью координации по многим региональным и международным вопросам, включая ливийский кризис и Афганистан. Помимо двусторонних торговых и дипломатических отношений, две страны сыграли ключевую роль в поддержке ливийского правительства и защите Триполи от сил генерала Халифы Хафтара. Они также сотрудничали в рамках открытия аэропорта Кабула после того, как запрещенная в России группировка "Талибан" захватила власть после падения правительства и вывода войск Соединенных Штатов.