Рисунок юной дагестанки получил приз зрительских симпатий на международном конкурсе

15 мая. 6:26

Юная жительница Дагестана Пирдавс Рамазанова стала лауреатом приза зрительских симпатий по итогам международного конкурса "Открытка Победы", сообщает пресс-служба Музея Победы.

Конкурс организован Музеем Победы совместно с Российским движением школьников и "Юнармией". Участниками стали не только дети, но и взрослые. В рамках состязания любой желающий мог нарисовать и отправить поздравительную открытку ко Дню Победы.

Рисунок "Могила Неизвестного солдата" 14-летней Пирдавс взял приз зрительских симпатий в возрастной категории 12-14 лет. За ее работу проголосовали 762 пользователя.

На конкурс было заявлено более 20 тыс рисунков начинающих и уже опытных художников со всех уголков России. Кроме того, на конкурс прислали работы художники из Молдавии, Казахстана, Беларуси, Киргизии и других стран. Все рисунки вошли в онлайн-выставку.