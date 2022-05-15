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Рисунок юной дагестанки получил приз зрительских симпатий на международном конкурсе

Рисунок юной дагестанки получил приз зрительских симпатий на международном конкурсе

Юная жительница Дагестана Пирдавс Рамазанова стала лауреатом приза зрительских симпатий по итогам международного конкурса "Открытка Победы", сообщает пресс-служба Музея Победы.

Конкурс организован Музеем Победы совместно с Российским движением школьников и "Юнармией". Участниками стали не только дети, но и взрослые. В рамках состязания любой желающий мог нарисовать и отправить поздравительную открытку ко Дню Победы.

Рисунок "Могила Неизвестного солдата" 14-летней Пирдавс взял приз зрительских симпатий в возрастной категории 12-14 лет. За ее работу проголосовали 762 пользователя.

На конкурс было заявлено более 20 тыс рисунков начинающих и уже опытных художников со всех уголков России. Кроме того, на конкурс прислали работы художники из Молдавии, Казахстана, Беларуси, Киргизии и других стран. Все рисунки вошли в онлайн-выставку.

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