Тбилиси отказался отпускать Саакашвили за границу на лечение

14 мая. 23:19

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ни в коем случае не будет отпущен за границу. Об этом сегодня заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, отвечая на призывы позволить Саакашвили покинуть Грузию ради лечения.

"Ни симулирование, ни нанесение вреда самому себе и другое подобное не станет основанием для перевода Саакашвили за границу, и тем более помещения его под домашний арест", – приводит слова Кобахидзе Спутник-Грузия.

Политик подчеркнул, что в Грузии запрещена дискриминация, а значит, к Саакашвили будет такое же отношение, как к другим осужденным. "Если заглянуть в учреждения исполнения наказаний, можно обнаружить, наверное, сотни заключенных с более серьезными проблемами здоровья, но ни в одном случае не стоит вопрос лечения за рубежом, так как это абсурд", – пояснил он.

Отметим, что грузинское законодательство требует, чтобы осужденный находился в Грузии в течение всего срока наказания.