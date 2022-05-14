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Азербайджан и Турция будут вместе бороться с лесными пожарами

Азербайджан и Турция будут вместе бороться с лесными пожарами

Азербайджан и Турции договорились о сотрудничестве в борьбе с лесными пожарами. Соответствующий документ был подписан в Стамбуле заместителем по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенантом Этибаром Мирзоевым и замминистра сельского и лесного хозяйства Турции Вейселом Тиръяки. 
  
Согласно договоренности, Азербайджан при необходимости будет предоставлять Турции вертолеты и самолеты для тушения лесных пожаров. 
  
Помимо этого, стороны будут проводить совместные учения по тушению пожаров, передает агентство Anadolu. 

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