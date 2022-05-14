Азербайджан и Турция будут вместе бороться с лесными пожарами

14 мая. 21:58

Азербайджан и Турции договорились о сотрудничестве в борьбе с лесными пожарами. Соответствующий документ был подписан в Стамбуле заместителем по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенантом Этибаром Мирзоевым и замминистра сельского и лесного хозяйства Турции Вейселом Тиръяки.



Согласно договоренности, Азербайджан при необходимости будет предоставлять Турции вертолеты и самолеты для тушения лесных пожаров.



Помимо этого, стороны будут проводить совместные учения по тушению пожаров, передает агентство Anadolu.