В Шуше завершился V фестиваль "Харыбюльбюль"

14 мая. 21:42

Сегодня в культурной столице Азербайджана – городе Шуша подошел к концу V Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль". Фестиваль был организован Фондом Гейдара Алиева, Минкультуры Азербайджана и Шушинским городским государственным заповедником.

В последний день фестиваля выступили Анкарский ансамбль музыки и народных танцев тюркского мира, Ансамбль народного танца Грузии "Мелитасси" и Государственный ансамбль танца Азербайджана.

За три дня фестиваля на Джыдыр дюзю зрителям были представлены национальные танцы, мугамное искусство, концерты фольклорных коллективов из разных регионов Азербайджана и из других стран, видеоклипы азербайджанских ханенде, снятые в Шуше в различные годы, произведения классической музыки.