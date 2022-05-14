Конгрессвумен Иветт Херрелл: США обанкротятся из-за Украины

14 мая. 21:29

Конгрессвумен от республиканской партии Иветт Херрелл опубликовала сегодня в соцсетях заявление о движении США к банкротству из-за чрезмерной поддержки Украины против России.

"Я не могу с чистой совестью поддержать требование президента Байдена взять $40 млрд у американских семей и отправить их за границу, не представляя, как они будут израсходованы", - пояснила Херрелл.

Конгрессвумен обратила внимание, что Конгресс не должен заниматься отправкой налогов американцев на поддержку боевых действий на другом конце света, особенно когда в США растет число преступлений, инфляция и наркомания.

"Мы должны решить эти серьезные проблемы у нас дома, прежде чем обанкротиться из-за дополнительных иностранных расходов", - заключила Иветт Херрелл.