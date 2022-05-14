"Ахмат" всухую обыграл "Крылья Советов" у себя дома

14 мая. 21:13

Сегодня в Грозном прошел матч 29-го тура Тиькофф-Российской премьер-лиги между "Ахматом" и "Крыльями Советов". Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит в ворота самарцев на 54-й минуте нападающим "Ахмата" Мохамедом Конате.

Вскоре после этого защитник "Ахмата" Андрей Семенов был удален с поля за вторую желтую карточку, за его фол "Крылья Советов" смогли пробить пенальти, однако он не был реализован.

Таким образом, победив в третий раз подряд, "Ахмат" поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы с 41 очком. "Крылья Советов" спустились на восьмое место тоже с 41 очком ("Ахмат" выше, поскольку грозненцы выиграли обе встречи с самарцами).

Последний тур чемпионата "Ахмат" будет играть с "Краснодаром" 21 мая.