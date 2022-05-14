Монополии захватывают розничную торговлю в Армении - экономист

14 мая. 20:43

Экономист Сурен Парсян обратил сегодня внимание на новую серьезную проблему экономики Армении: если прежде монополии взяли под свой контроль всю оптовую торговлю в республике, то сегодня они забирают еще и розничную торговлю, выдавливая с рынка предпринимателей малого и среднего бизнеса.

Между тем власти никак с этим не борются. "Чиновники или бездействуют, или обслуживают интересы конкретной группы. Новое правительство должно вести новую политику. Не должно быть того, чтобы подарки от монополистов воспринимались нормально, как это происходит при нынешних властях", - приводит его слова news.am.

Также Парсян указал на другие проблемы с армянской экономикой, которые власти стараются скрывать: республике вряд ли удастся добиться экономического роста даже на уровне 1-3%, капитальные расходы бюджета не исполнены в первом квартале на 42%, на обслуживание госдолга выделено 25% бюджета ($1 млрд), сам госдолг за год вырос на $1,3 млрд.

При этом сбор налогов вырос в первом квартале на 21% и у властей достаточно денег на решение отдельны вопросов – если она будет работать эффективно.