Новак посетил Ингушетию с газовой проверкой

14 мая. 20:29

Сегодня в Назрани прошло совещание руководства Ингушетии с заместителем председателя правительства России Александром Новаком, темой которого стало исполнение поручений президента Владимира Путина по газификации населенных пунктов.

"В Ингушетии высокий уровень газификации по сравнению с другими регионами, тем не менее, есть и новые заявки. Крайне важно обеспечить максимально широкий охват этой программы. В каждом конкретном случае, когда заявителю по каким-то причинам отказано в подключении, необходимо разобраться и сделать выводы, найти возможность подключения таких потребителей в будущем или предложить альтернативный источник", - приводит слова Новака "Россия 1. Ингушетия".

На данный момент в Ингушетии принято 235 заявок на догазификацию населения, из них 80 исполнено, заключено 150 договоров.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что в республике ведется реконструкция элементов газового хозяйства. "Для успешного и скорого завершения работы по газификации согласно плану необходима активность жителей по подаче заявок. Правительство республики совместно с муниципальными властями усиленно занимается вопросом оформления документов на дома и земельные участки, но их отсутствие значительно замедляет газификацию на местах", - обратил он внимание Александра Новака.