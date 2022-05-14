Чавушоглу: граждане Турции против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

14 мая. 20:14

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил сегодня, что против вступления в НАТО Финляндии и Швеции выступает турецкий народ. Министр уточнил, что видеть эти страны в Альянсе не хочет большинство граждан Турции.

"Турецкий народ просит власти заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Анкара готова обсудить это с союзниками", - заявил глава МИД Турции.

Чавушоглу пояснил, что и Швеция, и Финляндия открыто участвуют в поддержке Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией. Министр указал, что подобная поддержка для Анкары недопустима.