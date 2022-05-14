В Армении арестован политик, покупавший студентов для митингов националистов

14 мая. 19:58

Сегодня в суде общей юрисдикции Еревана было удовлетворено ходатайство об аресте на два месяца общественного деятеля и политика Аветика Чалабяна.

Как пишет Спутник-Армения, об этом сообщил его адвокат Артур Арутюнян, не сообщив о каких-либо подробностях заседания суда.

Чалабян был задержан два дня назад после обыска в его доме. Политик подозревается в том, что он подкупил председателя студенческого совета аграрного университета для направления студентов на протестные акции националистов против премьер-министра Никола Пашиняна.