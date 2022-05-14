Иран предложил Азербайджану сотрудничать в нефтяной сфере

14 мая. 19:44

Как заявил сегодня гендиректор Национальной нефтяной компании Ирана Мохсин Ходжасте, Тегеран в настоящее время активно ведет переговоры с Баку о сотрудничестве на нефтяных месторождениях Каспийского моря.

Как пишет АПА, Ходжасте уточнил, что пока речь идет об исследования, конкретных проектов пока нет. При этом Иран привержен расширению сотрудничества в нефтяной сфере с соседями.

Гендиректор иранской Национальной нефтяной компании высоко оценил проект поставок туркменского газа в Азербайджан через Иран. "Мы покупаем газ в Туркменистане, часть этого газа используем сами, а часть поставляем в Азербайджан. Это показатель геополитического положения и транзитного потенциала Ирана", - подчеркнул он.