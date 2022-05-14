Транспортный хаб создадут в Северной Осетии

14 мая. 19:29

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о скором создании транспортно-логистического хаба в республике.

"Докладывал президенту о том, что нам нужен транспортный хаб. Два потенциальных инвестора уже есть, один из которых - ООО "Грин". Самое главное - это место его расположения. Все специалисты, которые оценивали нашу логистику, остановились на участке на въезде в Беслан. У нас рядом аэропорт, подъездные железнодорожные пути и федеральная трасса. К сожалению, проблема с землей пока не решена", - цитирует Меняйло ТАСС.

По его словам, по хабу второй инвестор также предложил свой бизнес-план и должен представить финансовую модель.

Кроме того, он рассказал о модернизации аэропорта. Сейчас идет строительство нового здания терминала. При этом взлетно-посадочная полоса протяженностью 3,2 тыс м дает возможность использовать ее для пассажирского и грузового авиатранспорта.