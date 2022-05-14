Грузия протестирует "мобильные дома юстиции" на селах Мцхета-Мтианети

14 мая. 19:13

Как сообщили сегодня в Минюсте Грузии, в пяти селах Мцхета-Мтианети будет протестирован новый проект ведомства – мобильные дома юстиции. Перемещающиеся между населенными пунктами юристы предоставят порядка 470 услуг 17 тыс жителей региона.

Как пишет Спутник-Грузия, сегодня проект был запущен при участии главы Минюста Рати Брегадзе, его заместителей Тамар Ткешелашвили и Эрекле Гвинианидзе и губренатора региона Давида Нозадзе.

Ранее мобильные дома юстиции тестировались в Аджарии, Гурии, Имерети, Кахети, Самегрело и Шида Картли.