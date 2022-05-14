Террорист, готовивший массовые убийства в Сочи, арестован на два месяца

14 мая. 18:43

Как сообщили сегодня в Объединенных судах Краснодарского края, задержанный накануне боевик, готовивший теракт в одном из ТРЦ Сочи, был арестован сегодня на 1 месяц и 29 дней.

"Центральным районным судом города Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины 1991 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту)", - сказано в пресс-релизе Объединенных судов Кубани.

По данным следствия, арестованный был сторонником неонацизма и запрещенного в России террористического движения "Колумбайн".