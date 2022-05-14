Ильхам Алиев: Азербайджан и Турция – друзья, братья и союзники

14 мая. 18:28

Азербайджанский президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытии турецкого аэропорта Ризе-Артвин, подчеркнул, что Азербайджан и Турция являются чрезвычайно близкими друг к другу странами.

"Подписание совместной декларации возвысило наши связи на союзнический уровень. Мы друзья, братья и уже официально союзники. Эта политика – наследие наших отцов. Это завет наших отцов, и мы ему преданы", - заявил Ильхам Алиев.

Президент АР обратил внимание на значимость турецкой поддержки во время Отечественной войны Азербайджана, указав, что эта война является общей и славной историей Азербайджана и Турции. Он отметил, что слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Баку не одинок, было серьезным посланием многим.

Завершая речь, Ильхам Алиев указал, что Азербайджан и Турция всегда будут вместе.

Затем, в ходе двусторонних переговоров азербайджанский лидер пригласил турецкого коллегу посетить Азербайджан. Эрдоган принял приглашение. Известно, что президент Турции планировал прилететь в Баку в конце мая на фестиваль TEKNOFEST Azerbaijan.