Северный Кавказ проведет велопробег в честь Великой Победы

14 мая. 17:59

Главный координатор проекта "Единый Кавказ – Великой Победе" Азамат Гендугов сообщил сегодня об организации велопробега по пяти субъектам Северо-Кавказского федерального округа. Около 300 велосипедистов будут возлагать цветы к памятникам героям Великой Отечественной Войны по маршруту велопробега.

Событие, в котором в основном будут участвовать школьники начнется 20 августа и продлится шесть дней. Оно будет состоять из двух этапов, пишет ТАСС.

Первый этап стартует у памятника-монумента воинам, погибшим при обороне Прохладного в Кабардино-Балкарии в 1943 году. Оттуда участники велопробега доберутся до монумента защитникам Эльхотовских ворот в Северной Осетии, затем приедут в Ингушетию, где посетят мемориал памяти и славы в Назрани. Закончится первый этап у мемориального комплекса в Грозном.

Второй этап вновь стартует в Прохладном, откуда велосипедисты направятся в мемориал воинам Великой Отечественной воины в Новопавловске (Ставропольский край). Отрезки велопробега для обеспечения безопасности участников не будут превышать 15 км.