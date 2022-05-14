Дагестан приглашает туристов посетить пещеру "Нокъо" в Сулакском каньоне

14 мая. 17:44

Как сообщили сегодня в пресс-службе правительства Дагестана, республика приглашает туристов посетить новую достопримечательность Сулакского каньона – три рукотворных пещеры-лабиринта "Нокъо", расположенные на разных берегах Сулака.

"Одна пещера на левом берегу и две на правом. Общая длина лабиринтов – несколько сот метров. Соединяются пещеры подвесным мостом на высоте 60 м от водной глади реки Сулак. По обе стороны мостового перехода находятся смотровые площадки", - рассказали в правительстве Дагестана.

Пещеры были вырыты строителями арочной плотины Миатлинской ГЭС в последней трети XX века. В прошлом году, спустя 35 лет после сдачи электростанции в эксплуатацию, они были открыты заново.

Для того, чтобы сделать пещеры удобными для туристов, проходы в штольнях были расширены. Также специально для проекта "Нокъо" был построен мост.

Пещеры "Нокъо" расширят системы туристических объектов Сулакского каньона – одного из самых глубоких в мире. Ежегодно каньон посещают тысячи отдыхающих.