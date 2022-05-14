Иран призвал ЕС относиться к России рационально

14 мая. 17:29

Мохаммад Маранди, советник иранской делегации, ведущей в Вене переговоры по возобновлению ядерной сделки, призвал сегодня Евросоюз рационально вести себя по отношению к России.

"Единственное решение их экономического кризиса состоит в том, чтобы они проводили более рациональные, более разумные отношения с Россией", - подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Маранди обратил внимание, что европейцы сейчас спешат с ядерной сделкой из-за нарастающего энергетического кризиса. "Одной из причин так называемого стремительного желания европейцев договориться с Ираном является потребность мирового рынка в иранских нефти и газе", - указал советник, пояснив, что в Европе эта потребность очень высока.

В то же время он подчеркнул, что Иран не будет конкурентом России на мировом рынке энергоресурсов. "У Ирана есть свои постоянные покупатели нефти, сейчас же производит на полную мощность и продает максимальный объем нефти. Если СВПД все-таки будет подписан, то мощность производства и объем продаж может еще немного увеличиться. При этом Тегеран никогда не собирается быть конкурентом Москвы на нефтяном рынке", - заявил Мохаммад Маранди.