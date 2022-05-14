Ираклий Кобахидзе: Грузия не начнет войну против России

14 мая. 17:14

Грузия ни в коем случае не собирается начинать войну против России – эту позицию, ранее озвученную премьер-министром Ираклием Гарибашвили, сегодня подтвердил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Так он отреагировал на обвинения из Киева в том, что Тбилиси не хочет воевать против Москвы. "Мы действительно не выглядим такими, кто начнет новую кровопролитную войну", - приводит его слова Спутник-Грузия.

Кобахидзе подчеркнул, что Тбилиси делает все, чтобы не допустить эскалации событий. "Безусловно, это национальный интерес нашей страны, и мы действуем в соответствии с этим интересом", - заключил председатель "Грузинской мечты".