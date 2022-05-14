Армянские националисты сообщили о переходе к парализующей тактике

14 мая. 16:59

Вице-спикер парламента Армении, член националистической партии АРФ "Дашнакцутюн" и депутат от националистического блока "Армения" Ишхан Сагателян сообщил сегодня, что находящиеся в оппозиции к режиму Никола Пашиняна националисты в ближайшее время применят новую тактику свержения власти.

Сагателян не стал вдаваться в подробности, но уточнил, что суть тактики состоит в параличе жизни в Ереване. "В результате мы добьемся, чтобы город был парализован. У нас достаточно потенциала", - пообещал он, пишет Спутник-Армения.

Две недели безуспешных и малолюдных протестов против действий Никола Пашиняна и его команды националист объяснил тем, что оппозиция все еще не мобилизовала свои силы.