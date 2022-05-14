Сергей Лавров: сейчас определяется место России в новом мироустройстве

14 мая. 16:44

Глава МИД России Сергей Лавров выступил сегодня на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. В своей речи он подчеркнул, что Российская Федерация переживает сейчас переломный момент истории, который определит ее дальнейшую судьбу.

"Мы отдаем себе отчет, что на нынешнем переломном этапе – все-таки это прилагательное так и просится на язык – действительно определяется место России, да и всех остальных, в будущей архитектуре мироустройства", - приводит его слова ТАСС.

Лавров подчеркнул, что пока длится этот этап, российское государство будет одновременно отражать атаки извне и "спокойно, настойчиво, терпеливо работать над укреплением наших позиций в интересах поступательного внутреннего развития страны, повышения качества жизни наших граждан".

Также министр отметил, что в настоящее время происходит перестройка мышления многих россиян. "На такого рода этапах очень полезны встречи под эгидой Совета по внешней и оборонной политике, долго, плодотворно генерирующего идеи, которыми в значительной степени пользуется наша внешняя политика", - сказал Сергей Лавров.