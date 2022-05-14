Турция уточнила свою позицию по принятию Финляндии и Швеции в НАТО

14 мая. 16:28

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил сегодня, что республика не закрывает двери НАТО перед Швецией и Финляндией, однако требует от них прояснения позиции по террористической деятельности различных организаций.

По его словам, прежде всего это касается Швеции. "Мы не отказываем принимать эти страны в НАТО, а обращаем внимание на задачи обеспечения национальной безопасности Турции", - приводит его слова Reuters.

Калын пояснил, что признанная в Турции террористической организацией Рабочая партия Курдистана получает деньги и вербует боевиков в Европе, и ее присутствие в Швеции хорошо известно Анкаре.

"Что мы хотим сказать: Стокгольм должен перестать позволять РПК находиться на шведской территории в каком бы то ни было виде. Именно на это мы хотим обратить внимание наших союзников, как и внимание шведских властей. Мы безусловно готовы к переговорам", - заключил официальный представитель Эрдогана.