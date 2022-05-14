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Латвия допустила передачу России памятника Освободителям Риги

Латвия допустила передачу России памятника Освободителям Риги

Заместитель мэра латвийской столицы Эдвард Смилтенс заявил сегодня, что власти города могут разрешить России забрать запланированный к сносу памятник Освободителям Риги.

Соответствующий запрос был направлен рижскому мэру Мартиньшу Стакису губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко после решения рижской думы о демонтаже памятника.

"Я думаю, что это вполне возможно. Я не эксперт по монументам, но насколько я понимаю, те монументы, которые снимаются, затем отправляются в специальное место, где они сохраняются, а дальше уже принимается решение, что с ними делать", - приводит его слова РИА Новости.

По оценке Смилтенса, демонтаж памятника займет у властей Риги до двух месяцев. "Вполне возможно, что если Россия хочет, то она может забрать этот памятник", - сказал заммэра Риги.

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